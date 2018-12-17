Смольный утвердил план по строительству станции метро "Кудрово"

Правительства Петербурга и Ленобласти утвердили дорожную карту по строительству метро от «Улицы Дыбенко» до «Кудрово», включая электродепо, их планируется открыть к концу 2025 года, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Сначала будет разработана предпроектная документация: на эту работу заключен контракт с НИПИИ «Ленметрогипротранс».К концу марта подрядчик предложит не менее двух вариантов расположения новой станции метро и депо, проработает варианты трассировки этого участка, определит стоимость и сроки работ. После анализа полученных материалов научно-технический совет при комитете по развитию транспортной инфраструктуры примет решение о точном расположении станции и депо.

С июля 2019 года по март 2020-го планируется создать проекты планировки и межевания территории для размещения двух вестибюлей станции «Кудрово» и депо. Параллельно власти займутся резервированием и изъятием земельных участков для размещения объектов метро. Затем в течение года будут получены технические условия на присоединение объектов к инженерным сетям, параллельно с этим, с 2020 по 2023 год, будет разработана проектная документация. Заявку о включении строительно-монтажных работ по новому участку метро планируют включить в адресно-инвестиционную программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. Также в 2023 году власти двух регионов хотят подать заявки на софинансирование строительства из федерального бюджета.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.