Следствие по делу о трагедии на Сямозере возобновили после новых многомиллионных исков

В Карелии возобновлено расследование по делу о гибели детей на Сямозере в 2016 году, передает «Интерфакс».

Потерпевшие подали в Петрозаводский горсуд 14 исков с требованием взыскать с бывших руководителей одноименного парк-отела компенсации морального вреда: по 10 млн рублей для каждого с Елены Решетовой и по 5 млн – с Вадима Виноградова. Также заявители требуют компенсации от врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович, экс-главы ведомства Анатолия Коваленко, – по 10 млн рублей – а также с инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова (по 5 млн рублей) и Павла Ильина (по 1 млн рублей).

На заседании судья огласил, что в общей сложности в отношении Виноградова поданы иски о компенсации морального вреда на сумму 92,5 млн, Решетовой - 180 млн, Коваленко - 164,8 млн, Котович - 164,1 млн, Круподерщикова - 82,6 млн и Ильина - 16,8 млн рублей.

.Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года. Тогда дети и инструкторы из детского оздоровительного лагеря «Парк-отель»Сямозеро" в Карелии попали в шторм. В составе тургруппы находился 51 человек, из них четверо взрослых. 14 детей погибли.