Ассоциация театральных критиков назвала Кирилла Серебренникова человеком года

Ассоциация театральных критиков присудила художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову премию в номинации «Человек года», передает «Медуза».

Награду Серебренникову присудили «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста». В ассоциации подчеркнули, что режиссер продолжает творческую деятельность, несмотря на арест.

Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии». Его, бывшего директор «Седьмой Студии» Юрия Итина, экс-генпродюсера организации Алексея Малобродского, директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину.

Пока заседания по делу переносятся из-за госпитализации Малобродского. 5 декабря его доставили в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии.