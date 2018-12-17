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17 декабря, 12:52

Ассоциация театральных критиков назвала Кирилла Серебренникова человеком года

Ассоциация театральных критиков присудила художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову премию в номинации «Человек года», передает «Медуза».

Награду Серебренникову присудили «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста». В ассоциации подчеркнули, что режиссер продолжает творческую деятельность, несмотря на арест.

Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии». Его, бывшего директор «Седьмой Студии» Юрия Итина, экс-генпродюсера организации Алексея Малобродского, директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину. 

Пока заседания по делу переносятся из-за госпитализации Малобродского. 5 декабря его доставили в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии.

 

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17 декабря, 14:54    
Сходняк воров в законе присвоил звание "человек года" пеперасту не зря. Немногие воры могут похвастаться такими украденным суммами.

17 декабря, 14:51    
" продолжает творческую деятельность , несмотря на арест..." .Молодец ! Только не понятно, куда смотрят органы. Находясь под арестом, человек продолжает воровать гос. средства и заниматься деперастией ! Безобразие !

17 декабря, 12:59    
Он и с нар продолжит творческую деятельность! Вор Серебренников должен сидеть в тюрьме!!!

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