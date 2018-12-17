Пошутившего над росгвардейцем в метро оштрафовали

Москвич Ислям Малеков, в мае уходящего 2018-го года "переставивший" сотрудника Росгвардии с места на место в московском метрополитене, получил административное наказание в виде 20-ти тысяч рублей штрафа, сообщает "Медиазона". О том, что он избежит лишения свободы, стало известно еще полгода назад.

Государственное обвинение добивалось того, чтобы суд дал Малекову условный срок. Защита, в свою очередь, настаивала на том, что мужчина спутал незнакомого человека в форме со своим приятелем, над которым хотел по-дружески пошутить.

Оштрафованному вменили статью 318 Уголовного кодекса - "применение насилия к представителю власти". Инцидент случился на станции метро "Сухаревская".