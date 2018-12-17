Алексея Малобродского выписали из кардиоцентра имени Мясникова

Фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского выписали из больницы, передает «Интерфакс».

Малобродского 5 декабря доставили в кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии. По словам представителя больницы, его выписали в пятницу, 14 декабря. Информацию подтвердила адвокат Ксения Карпинская, добавив, что Малобродский чувствует себя «все равно неважно».

Из-за госпитализации Малобродского несколько раз откладывалось рассмотрение дела «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы. Ожидается, что рассмотрение возобновится в понедельник, 17 декабря.

Малобродский 11 месяцев находился под арестом, пока в мае 2018 года его не отпустили под подписку о невыезде после госпитализации с подозрением на инфаркт. Его, а также других фигурантов – художественного руководителя студии Кирилла Серебренникова, экс-директора Юрия Итина, директора РАМТ Софью Апфельбаум и экс-бухгалтера Нину Масляеву – обвиняют в хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа». Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину.

Ранее Ассоциация театральных критиков признала Серебренникова человеком года.