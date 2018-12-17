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17 декабря, 13:58

Пономарев сообщил о терпимых условиях содержания в спецприемнике

Отбывающий административный арест в московском спецприемнике правозащитник Лев Пономарев в письменном виде сообщил об условиях своего содержания. По его словам, в отличие от камеры, в которую его поместили с самого начала и на которую он жаловался, нынешнее его место заключения можно назвать более-менее сносным.

Глава движения "За права человека" поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие к его судьбе, а также понадеялся, что его арест прошел не зря - в том смысле, что о проблемах, которые он поднимает, узнало дополнительное количество людей в стране.

"Надеюсь, что вы поддержите меня в борьбе за прекращение этих позорных дел и наказания виновных в пытках сотрудников ФСБ", - подчеркивает он в своей записке, опубликованной на сайте "Эха Москвы", имея в виду уголовные дела, которые возбудили против молодых участников организаций "Сеть" и "Новое величие".

77-летний Пономарев отбывает 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов громких уголовных дел.

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0:04    
17 декабря, 18:37 - ты, сучёнок-провокатор и антисемит - не из "серб" ли?..

0:02    
ты, сучёнок-провокатор и антисемит - не из "серб" ли?..

17 декабря, 20:41   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:37, за критику и кукареканье голосистое на деда, награждаю петушка автолом для "аньки" По жалобе данной Жучки, что солидол ей надоел.Мажься другим ГСМ.

17 декабря, 19:40   Дед Иван   РУСЬ
18:37, коси под кого хочешь! Бей поклоны ниц перед путинской едриснё госдуровской. Разве я тебе мешаю? Чего из себя обиженного строишь? Хотя бы с тобой какой разговор завёл? Знаю одно, что вам, троллям милее 30 серебряников, чем Правда!

17 декабря, 18:48    
Тех, кто пытал сотрудников ФСБ, и правда надо наказывать!)))

17 декабря, 18:37    
Какая примитивная конспирация ! Косишь под русского , а получается бездарно. Породистые жиды умнее и хитрее. Так что ты не Иван, "племянничек Изя". Так тебя и будем звать. А все провокаторы массовых беспорядков и защитники террористов будут сидеть, сидеть, сидеть...

17 декабря, 17:06   Дед Иван   РУСЬ
Всегда с уважением и благодарностью отношусь ко всем честным и достойным людям, которые не побоялись выступить против гнилого и тухлого режима путинской едро-власти, которая держится во власти на полицейском и жандармском окружение!

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