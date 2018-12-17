Пономарев сообщил о терпимых условиях содержания в спецприемнике

Отбывающий административный арест в московском спецприемнике правозащитник Лев Пономарев в письменном виде сообщил об условиях своего содержания. По его словам, в отличие от камеры, в которую его поместили с самого начала и на которую он жаловался, нынешнее его место заключения можно назвать более-менее сносным.

Глава движения "За права человека" поблагодарил всех, кто проявил неравнодушие к его судьбе, а также понадеялся, что его арест прошел не зря - в том смысле, что о проблемах, которые он поднимает, узнало дополнительное количество людей в стране.

"Надеюсь, что вы поддержите меня в борьбе за прекращение этих позорных дел и наказания виновных в пытках сотрудников ФСБ", - подчеркивает он в своей записке, опубликованной на сайте "Эха Москвы", имея в виду уголовные дела, которые возбудили против молодых участников организаций "Сеть" и "Новое величие".

77-летний Пономарев отбывает 16-суточный арест за пост в Facebook с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов громких уголовных дел.