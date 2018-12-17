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17 декабря, 14:39

Ганапольский: Путину не стоило бы высказываться о рэперах

Политический обозреватель Матвей Ганапольский раскритиковал в авторской программе высказанные несколько дней назад суждения президента Владимира Путина, посвященные рэп-культуре. По его мнению, глава государства "подставился", обнажив свое незнание вопроса, и популярности, говоря о пропаганде наркотиков в текстах песен, себе точно не добавил.

- Палится Путин. И мне жалко этого Путина – просто жалко. Какого хрена ты  говоришь про то, чего вообще не понимаешь? Президент это руководитель всех граждан, в том числе и  рэперов. Поэтому ему нужно было закрыть рот и про рэп вообще ничего не говорить,

— Матвей Ганапольский

То ли в шутку, то ли всерьез эксперт описал главный страх гаранта Конституции, связанный с молодежными субкультурами: это сценарий, при котором в них начнут активно внедряться политические оппоненты.

"Он сказал: «Конечно, запрещать не надо, но это про секс, наркотики, протесты» — ну, понятно, что ему протесты в одном месте просверлили уже дыру, потому что он все время боится, что Навальный вдруг рэп начнет читать и вообще все это плохо закончится", - предрек Ганапольский.

В конце ноября по всей России начались отмены концертов популярных среди молодежи музыкантов. Это вызвало широкую волну протеста и общую "цеховую" солидарность. Вскоре власть изменила свою тактику: многие ее представители стали говорить о рэперах и исполнителях других музыкальных направлений все более одобрительно. Рэперов пригласили на встречу думские депутаты, а ведущий государственного телеканала "Россия" Дмитрий Киселев, раздавая комплименты популярным молодежным течениям, исполнил рэп в эфире своей передачи. 15 декабря Владимир Путин сказал, что преследовать молодых исполнителей не стоит, поскольку это возымеет неблагоприятный обратный эффект.

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17 декабря, 18:50    
А кто спрашивает этот гавнопольского?

17 декабря, 15:10   Игорь  
Ой, напрасно Мотя
Вы на Вову прете.
Скоро выкинут Петро.
Вам пора бы Мотя
Думать о работе,
Вставят в попу вам перо.

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