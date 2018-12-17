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17 декабря, 14:59

Навальный: На выборах приморцы унизили Кремль

Несмотря на победу на губернаторских выборах в Приморском крае желаемого для Кремля кандидата, которым Алексей Навальный считает Олега Кожемяко, набравшего почти 62 процента голосов, политик расценил голосование как крайне неприятное для власти. Это мнение базируется на том, что авторитета и у президента, и у правящей партии уже недостаточно для победы на честных выборах: вслед за Кириллом Роговым глава Фонда борьбы с коррупцией открыто называет в своем блоге результаты сфальсифицированными.

- Выборы — туфта. Кремль всё подделал. Приморцев унизил. С другой — приморцы унизили Кремль и лично Путина ещё сильнее. Да, губернатор будет тот, которого втюхали, но ведь все вокруг будут точно знать, что Кожемяко сидит в кабинете только благодаря подделке,

Алексей Навальный

Для уверенной победы, заявил политик, власти уже не хватает и количества сотрудников бюджетных учреждений, и даже так называемого административного ресурса.

Напомним, что 16 декабря выборы в Приморье прошли повторно, поскольку ЦИК отменил результаты осеннего голосования, закончившегося скандалом. Тогда единоросса Андрея Тарасенко обходил коммунист Андрей Ищенко, после чего внезапно их позиции поменялись. Событие вызвало широкий резонанс.

В этот раз, не получив поддержки от КПРФ, Ищенко в качестве самовыдвиженца не сумел пройти муниципальный фильтр и в результате не был зарегистрирован как кандидат.

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17 декабря, 19:50   Дед Иван   РУСЬ
16:50, тебе твой "Благодетель" пообещал солидол и восхищён тобой. Называет петушком, Вот и с ним контактируй. Потому,как с Тузиком, из скворечника без толку о чём разговаривать.

17 декабря, 19:28   Едро-благодетель   ПЖиВ
!8:58, возрадовался петушок нашей награде солидольной. Ах, ты проказница! Держи ещё. Для услужливого  едристёнка не жалко. Всегда будь покорным и исполнительным Как заметишь инакомыслие сразу лай и кукарекай. Без награды не останешься голубка, голубой, наш услужливый!

17 декабря, 19:25   Игорь Васильев   igorian.cg@ya.ru
..На свете нет ужаснее напасти,
Чем идиот, дорвавшийся до власти!
Нам нужен труп в одежде короля,
А не живой придурок у руля!.

17 декабря, 19:03    
навальному все - божья роса. просто беспринципный и бесхребетный парень!

17 декабря, 18:58    
Читаю и радуюсь за власть, что в противниках власти, исходяших злобой и желчью, такие примитивные и не очень культурные люди.  "Иван", который не иван, а племянничек Изя, чья жидовская сущность и лизание жопы жидярам даже не скрывается. "Благодетель" - полный примитив, из недели в неделю-"гав-гав-гав...тузик....солидол...анька...петушок...". Всё по заготовленным кем-то шаблонам, своя тыква не фурычит. С такими "противниками" власть может спать спокойно долго-долго.

17 декабря, 18:40   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:02 хорошо Жучка, сказала, что вас в вашу пятнашку, да Навальный отымел.Дело Ельцина продолжаете. Он отменил все гомо запреты Рады небось? То то. Верным путём идёте.

17 декабря, 18:02    
КОЖЕМЯКО- следующий ПРЕЗИДЕНТ, который посадит НАВАЛЬНОГО НА ПЯТНАШКУ

17 декабря, 17:53   Едро-благодетель   ПЖиВ
16:50, молодец, петушок, хорошо кукарекнул. Прими солидол и мажь свою "аньку" рваную. Весьма услужливая и покорная Жучка. Хорошо лаешь и кукарекаешь болезная!Такие кадры нам нужны.

17 декабря, 17:07    
Григорий, Кожемяко был губернатором ЧЕТЫРЁХ(!!!!!!!) регионов России и на все из них в срочном порядке его перебрасывал Путин...Так чей он ставленник???

17 декабря, 16:57   Григорий   L2Qp7KLQ7@yandex.ru
По    результату     работы    губернатора    Приморья-Кожемяко     будет    видно   чей   он   ставленник.      Сейчас   об   этом   ещё   рано   говорить.

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