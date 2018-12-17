Навальный: На выборах приморцы унизили Кремль

Несмотря на победу на губернаторских выборах в Приморском крае желаемого для Кремля кандидата, которым Алексей Навальный считает Олега Кожемяко, набравшего почти 62 процента голосов, политик расценил голосование как крайне неприятное для власти. Это мнение базируется на том, что авторитета и у президента, и у правящей партии уже недостаточно для победы на честных выборах: вслед за Кириллом Роговым глава Фонда борьбы с коррупцией открыто называет в своем блоге результаты сфальсифицированными.

- Выборы — туфта. Кремль всё подделал. Приморцев унизил. С другой — приморцы унизили Кремль и лично Путина ещё сильнее. Да, губернатор будет тот, которого втюхали, но ведь все вокруг будут точно знать, что Кожемяко сидит в кабинете только благодаря подделке, — Алексей Навальный

Для уверенной победы, заявил политик, власти уже не хватает и количества сотрудников бюджетных учреждений, и даже так называемого административного ресурса.

Напомним, что 16 декабря выборы в Приморье прошли повторно, поскольку ЦИК отменил результаты осеннего голосования, закончившегося скандалом. Тогда единоросса Андрея Тарасенко обходил коммунист Андрей Ищенко, после чего внезапно их позиции поменялись. Событие вызвало широкий резонанс.

В этот раз, не получив поддержки от КПРФ, Ищенко в качестве самовыдвиженца не сумел пройти муниципальный фильтр и в результате не был зарегистрирован как кандидат.