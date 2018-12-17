В Госдуме отвергли связь закона об автономности рунета с блокировкой Telegram

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета не связан с блокировкой мессенджера Telegram в России, а направлен на обеспечение стабильной работы инфраструктуры сети, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

«Этот законопроект внесен точно не в связи с "Телеграмом", а в связи с возможностью работы инфраструктуры интернета в случае возможных отключений или каких-либо действий, влияющих на ее стабильную работу», - приводит слова Левина «Интерфакс».

По его словам, задача внесенного в Госдуму законопроекта – не «ограничение чего-либо». «Наоборот, основной ключевой задачей этого закона является как раз обратное действие - нужно, чтобы этот закон как раз создавал бесперебойную работу сети при любых ситуациях при воздействии извне», - подчеркнул депутат.

Законопроект об автономной работе рунета внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова 14 декабря. В пояснительной записке авторы инициативы заявили, что закон создает возможность для передачи за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи.