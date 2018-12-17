Лавров рассказал о своем профессиональном бесстрашии

Министр иностранных дел Сергей Лавров признался в том, что. начиная с 2004-го года, когда он вступил в свою нынешнюю должность, он не испытывал ни серьезной тревоги, ни страха - по крайней мере в том, что касается профессиональной деятельности. Это обстоятельство он в эфире радиостанции "Комсомольская правда" объяснил хорошей подготовкой и богатой на события карьерой.

"Уже немножко привык сталкиваться с кризисными ситуациями в период до того, как был назначен. Этот опыт помогает" — Сергей Лавров

На его моральную устойчивость, помимо всего прочего, отдельно повлияла работа в ранге постоянного представителя России при ООН, отметил чиновник. В целом же свое мастерство он объясняет силой привычки.