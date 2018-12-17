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17 декабря, 15:57

Лавров рассказал о своем профессиональном бесстрашии

Министр иностранных дел Сергей Лавров признался в том, что. начиная с 2004-го года, когда он вступил в свою нынешнюю должность, он не испытывал ни серьезной тревоги, ни страха - по крайней мере в том, что касается профессиональной деятельности. Это обстоятельство он в эфире радиостанции "Комсомольская правда" объяснил хорошей подготовкой и богатой на события карьерой.

"Уже немножко привык сталкиваться с кризисными ситуациями в период до того, как был назначен. Этот опыт помогает"

Сергей Лавров

На его моральную устойчивость, помимо всего прочего, отдельно повлияла работа в ранге постоянного представителя России при ООН, отметил чиновник. В целом же свое мастерство он объясняет силой привычки.

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0:16    
17 декабря, 17:40 - у тебя власть хорошая - народ плохой... забыл похоже мудрость - в россии две беды - плохие дороги и дураки начальники... и кун-цзы читай - у него именно аморальные правители виновны в смутах и бедах...

0:05    
"бесстрашный" - в холуях у путинской политики..

17 декабря, 18:02   Антиедрист   РФ
17:40, нашёл бы работу в период безработицы и нищей зарплаты в стране, не пил бы, не воровал всё подряд, работа бы, как ишак день и ночь Смотришь бы и наладилась экономика, от ваших трудов праведных! Каков ответ, такой м привет!

17 декабря, 17:40    
17:31. В России есть хорошие министры даже в условиях почти мобилизационной экономики и внешней политики, к примеру, Лавров, Шойгу, Силуянов, Новак, глава ЦБ Набиуллина и др. В определённой нищете виноват и сам народ - плохо работает, не платит налоги, ворует всё подряд, пьёт и тд.

17 декабря, 17:31   Антиедрист   РФ
16:41, не могу спорить м что то доказывать насчёт Лаврова? Но мне почему то сдаётся, что в путино едрисей рашке, не может быть хороших дипломатов, едро-депутатов и чиновников. 18 лет, почти 19, доказали это своей нищетой народа, кризисом,безработицей и другими заскоками нынешней власти.

17 декабря, 16:41    
Да, Лавров реально одна из скреп сегодняшней России, впитавший всё лучшее от своих замечательных предшественников на посту МИД: Чичерина, Молотова, Громыко и др.

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