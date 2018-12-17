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17 декабря, 16:28

Беглов уволил семерых чиновников Смольного

Временно исполняющий обязанности петербургского губернатора Александр Беглов отправил в отставку семерых крупных чиновников Смольного, передает официальный сайт городского правительства. Среди них - председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, чье место занял его заместитель Андрей Романов. Среди уволенных преобладают сотрудники старше 65 лет.

Помимо Богданова, своих должностей лишились Дмитрий Малышев, работавший советником губернатора по инвестициям, Борис Петров, занимавший пост спецпредставителя городского главы по взаимодействию со СМИ и еще один спецпредставитель губернатора, экс-глава "Водоканала" Феликс Кармазинов. Последнего перевели на место советника губернатора по вопросам ЖКХ, где он будет трудиться на общественных началах.

Свои места при губернаторе также потеряли спецпредставитель Беглова по взаимодействию с ветеранскими организациями Арнольд Гуркович, спецпредставитель по работе с МВД Александр Нефедов и спецпредставитель по вопросам метростроения, бывший генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров.

Леонид Богданов известен в городе как человек, в силу своего положения не раз чинивший препятствия проведению уличных акций - его комитет занимался в том числе согласованием массовых мероприятий. Борис Петров известен, помимо работы в администрации, как генеральный директор и главный редактор правительственного телеканала "Санкт-Петербург".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17 декабря, 18:11    
ЖАЛЬ - правильные ПАЦАНЫ БЫЛИ

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