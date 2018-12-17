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17 декабря, 16:56

Вишневский: У "Яблока" никогда не было проблем с умными мыслями

На федеральном совете "Яблока" лидер петербургской фракции депутатов Борис Вишневский обозначил основные проблемы, стоящие перед партией, и вместе с ними - основные ее достоинства. Текст опубликован на сайте регионального отделения структуры.

Главное противоречие, характерное для "Яблока", по мысли Вишневского, это контраст между важнейшими ценностями, которые партия последовательно отстаивает, и недостаточным умением доносить их до широких масс.

У «Яблока» никогда не было проблем с умными мыслями. У нас были проблемы с коммуникацией с гражданами, мы не всегда могли им объяснить, что мы правы, мы не всегда  могли рассказать простыми словами, почему то, за что мы выступаем, нужно стране.

Борис Вишневский

Политическое просвещение людей, подчеркивает Вишневский, является для него и для его коллег приоритетным направлением работы. Еще одним важнейшим пунктом он называет необходимость доказывать декларируемые принципы собственным примером.



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0:08    
17-11
Дружок, 15 минут. Ты заставляешь нас волноваться - уж не загнулся ли ты. А про жену не завидуй, это - мелочь.

17 декабря, 22:09    
Да - дважды судимый помощник Вишневского прогремел своим доносом в полицию на Сокурова. А сам Кролик будто бы и не при делах.

17 декабря, 21:49    
Одна из таких "умных" мыслей - заслать своего человечка в фонд «Пример интонации» Александра Сокурова для сбора информации о финансировании творческих проектов...

17 декабря, 21:36    
проблемы и у самого вишневского - он совершенно не владеет пониманием о кадрах в своем яблочном хозяйстве - о том, что кадры гнилье... например, зам слабуновой николай рыбаков, он же бывший исп. директор беллоны не получил уголовную статью за фальсификацию доказательств в суде лишь благодаря коррумпированному полицейскому, который затянул проверку заявлений до пропуска исковой давности. ряд сотрудников беллоны включая рыбакова были замешаны в подделке документов для суда по иску к беллоне о нарушении авторских прав - беллона издала пиратскую версию доклада о лаэс и попалась на подделке подписей автора... читай вся правда о беллоне... яблочным начальникам было сообщено о делишках рыбакова, но они отмолчались... "коммуникации" не будет с яблоком пока там грязные типчики - рыбаков и прочие негодяи...

17 декабря, 20:09    
17-11
Умная и реализованная мысль. Лишняя  копеечка в дом не помешает даже богоизбранному.

17 декабря, 19:00    
Зато у яблока всегда были проблемы с логикой и честностью!

17 декабря, 18:26    
Сам себя не похвалишь - весь день как оплёванный ходишь. Какое отношение имеет пархатый паскудник к умным мыслям ? Всё дерьмо, которое он почему-то считает умными мыслями, у нормальных людей выходит через жопу, а у него через рот. Вероятно, его анус занят...ну, вы понимаете, чем.

17 декабря, 17:11    
"Яблоко" выступает за то, что совершенно не нужно России и россиянам, потому они категорически и отвергают его, о чём наглядно свидетельствуют и постоянные разгромы "Яблока" на выборах!

17 декабря, 17:11    
Самая «умная» мысль Кролика - оформить свою жену на зарплату помощника депутата.

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