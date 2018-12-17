Вишневский: У "Яблока" никогда не было проблем с умными мыслями

На федеральном совете "Яблока" лидер петербургской фракции депутатов Борис Вишневский обозначил основные проблемы, стоящие перед партией, и вместе с ними - основные ее достоинства. Текст опубликован на сайте регионального отделения структуры.

Главное противоречие, характерное для "Яблока", по мысли Вишневского, это контраст между важнейшими ценностями, которые партия последовательно отстаивает, и недостаточным умением доносить их до широких масс.

У «Яблока» никогда не было проблем с умными мыслями. У нас были проблемы с коммуникацией с гражданами, мы не всегда могли им объяснить, что мы правы, мы не всегда могли рассказать простыми словами, почему то, за что мы выступаем, нужно стране. — Борис Вишневский

Политическое просвещение людей, подчеркивает Вишневский, является для него и для его коллег приоритетным направлением работы. Еще одним важнейшим пунктом он называет необходимость доказывать декларируемые принципы собственным примером.

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