Защищая Фельгенгауэр, Венедиктов обозвал телеведущего Киселева

Усомнившийся в том, что журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр заслужила быть включенной в список людей года по версии журнала Time, ведущий телеканала "Россия" Дмитрий Киселев получил ответ от начальника Фельгенгауэр, главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова. Последний определил Киселева в своем Telegram-канале как "вонючую мразь", сочтя, что тот преуменьшил трагизм резонансного нападения на свою подчиненную, которое имело место годом ранее.

Напомним, осенью 2017-го года в редакцию "Эха Москвы" проник мужчина с ножом и ранил радиоведущую в шею, когда та находилась в рабочем кабинете. Злоумышленника быстро схватили и сдали силовикам. Женщина потеряла сознание, ее оперативно госпитализировали. Голосовые связки в результате ножевого ранения остались не задетыми. Ей потребовалась операция. После психиатрического освидетельствования нападавший был признан невменяемым, и его отправили на принудительное лечение.

Коллективная премия журнала Time досталась журналистам со всего мира, убитым или пострадавшим во время исполнения своих профессиональных обязанностей.