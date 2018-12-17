Демократы подготовились к «сражению за самоидентификацию»

«Объединенные демократы» провели 16 декабря второй конгресс, посвященный муниципальным выборам в Петербурге. На первом, который состоялся в апреле, своим опытом делились московские депутаты. На этот раз проект представил первых потенциальных кандидатов в петербургские местные советы.

Второй конгресс «политического убера», как часто называют «Объединенных демократов», едва не сорвался. Как рассказал ЗАКС.Ру координатор проекта, председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, накануне намеченной встречи ему позвонила администрация пространства «Точка кипения», где должно было состояться мероприятие, и отказала в предоставлении площадки.

- Менеджер сказал, что зашел на наш сайт и увидел, что у нас политика. Жаловался, что мы его не предупредили, хотя это не так – мы сразу сказали, кто мы такие, - отметил Пивоваров.

«Точка кипения» - проект созданного правительством России Агентства стратегических инициатив. Удивительно, что они вообще согласились приютить у себя конгресс оппозиционеров. Но Пивоваров полагает, что предоплату за аренду администрация вернула только после звонка из правоохранительных органов. По его мнению, это вписывается в общую картину давления на оппозиционеров по всей стране.

Штаб «Объединенных демократов» в короткие сроки нашел новую площадку – кластер «Артмуза» на Васильевском острове. Все запланированные мероприятия прошли без ущерба программе конгресса, однако аренда нового места, по словам Пивоварова, обошлась в три раза дороже.

Кандидаты в муниципальные депутаты, которых так испугались в «Точке кипения», на оппозиционеров, выступающих на протестных митингах, были совершенно не похожи. Поочередно рассказывавшие о себе представители малого бизнеса и интеллигенции объясняли, что хотят стать муниципальными депутатами, чтобы провести в своих дворах нормальное благоустройство, сохранить зеленые зоны и проконтролировать расходование бюджета местными администрациями. Некоторые из них пытались идти самовыдвиженцами на муниципальные выборы в 2014 году, но уступили единороссам. Теперь они видят в «Объединенных демократах» возможность не повторить прошлых ошибок.

Брэнд «Объединенные демократы» зарекомендовал себя после состоявшихся в 2017 году выборов в местные советы Москвы. Более 250 зарегистрированных на платформе проекта кандидатов вошли в 62 муниципальных совета столицы. Большинство – по спискам «Яблока», но есть и представители других оппозиционных партий. Непосредственно «Объединенные демократы» помогли кандидатам найти волонтеров и сторонников, собрать все необходимые документы, создать и распространить агитацию. Интернет-платформа была устроена таким образом, что кандидаты прошли через эти испытания пошагово, практически играючи.

В Петербурге «Объединенные демократы» стали первой силой, начавшей готовиться к муниципальным выборам 2019 года. Создание платформы было анонсировано бывшим депутатом Госдумы и лидером Партии перемен Дмитрием Гудковым еще в январе 2018 года. На апрельском конгрессе Андрей Пивоваров объявил, что на платформе проекта уже зарегистрировалось более 300 потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты. Через восемь месяцев их число увеличилось втрое.

За это время помимо сторонников у петербургских «Объединенных демократов» появились собственная Школа муниципального депутата (она начнет работать после новогодних праздников) и IT-платформа. По словам одного из ее разработчиков Михаила Роскина, пока она мало чем отличается от сайта московских коллег, но в будущем петербургский штаб будет прислушиваться к мнению земляков и адаптировать платформу под местные реалии. Член штаба проекта Андрей Давыдов рассказал на конгрессе, что всем желающим идти от «Объединенных демократов» необходимо выполнить несколько задач. Например, рассказать о проекте в соцсетях и зарегистрировать на платформе сторонников, готовых помогать демократам на выборах. Выполнение этих условий, по словам авторов платформы, необходимы для отбора надежных и серьезно настроенных кандидатов.

С приветственным словом к участникам конгресса обратились бывшие и действующие депутаты ЗакСа. Член фракции Партия роста Максим Резник, как и на состоявшейся в апреле первой встрече петербургских «Объединенных демократов» призвал очистить город от «мунициплесени» и учиться объединяться не только для решения градозащитных проблем, но и в период выборов. На этот раз депутат также намекнул на ценности назначенного из Москвы действующего врио губернатора Александра Беглова.

- Петербургу навязывают самую худшую вариацию путинской джамахирии. Петербург двигают в какую-то мрачную сторону, с какими-то совершенно несвойственными ему курсами кокошниковедения и пособиями по целованию берез. Но мы все знаем, что это культурная столица, а не северная станица. В 2019 году будет сражение за самоидентификацию Петербурга, за его место в истории, - заявил Резник.

О необходимости действовать единым фронтом говорила лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

- Чем последовательнее объединение, тем лучше результат, - обратилась Шишкина к участникам конгресса.

В этом контексте выступление члена партии «Яблока» и бывшего муниципального депутата Сергея Трошина в общей программе выглядел очень позитивно. Его однопартийцы уже заявляли, что готовы самостоятельно выдвигать кандидатов на выборы и не намерены делить округа с «Объединенными демократами». И хотя глава предвыборного штаба «Яблока» Максим Кац называет проект Гудкова и Пивоварова дружественным, очевидно, что договориться о полном объединении демократам не удалось.

Трошин, правда, чуть было не спровоцировал конфликт. Он начал свою эмоциональную речь с воспоминаний о своей работе в муниципальном совете, а закончил прямой агитацией за свою партию.

- Я как член партии «Яблоко» призываю вас баллотироваться от этой партии. Я люблю свою партию, я за нее выступаю, - переходил на крик политик. - Это единственная партия, которая открыто говорит, что мы против войны в Сирии, против войны на Украине, что мы против дискриминации по вероисповеданию, по сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Кто еще открыто про это говорит? Только наша партия! Я призываю избираться от партии «Яблоко», и тогда мы будем бороться за лучшую Россию, за демократию, за Петербург.

На другой встрече такая речь могла закончиться скандалом, но на конгрессе была слишком дружественная атмосфера. Трошина проводили аплодисментами, а кто-то даже крикнул: «Браво».

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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