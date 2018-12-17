Смоленское лютеранское кладбище признали памятником

Смоленское лютеранское кладбище на Васильевском острове включено в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в КГИОП.

В соответствии с распоряжением комитета, на кладбище будут действовать три режима охраны. Первый, самый строгий, распространится на южную часть кладбища, ближе ко входу: там допускаются только работы по сохранению, благоустройству и озеленению. На втором, центральном участке, разрешат подхоронение урн к могилам родственников. На третьей, северной части, разрешается захоронение в свободных местах кладбища.

На кладбище 31 захоронение имеет статус объектов культурного наследия федерального значения. Еще семь могил – объекты культурного наследия регионального значения, три – выявленные объекты культурного наследия.

Смоленское лютеранское кладбище – одно из старейших в Петербурге. Там захоронены многие выдающиеся люди, среди которых – основатель петербургского цирка Гаэтано Чинизелли, метеоролог Константин Бенуа, литератор Ольга Капица, архитектор Василий Шауб и другие деятели.