Зеленую зону под ЛЭП на проспекте Маршала Блюхера законодательно защитят от застройки

Петербуржцам удалось добиться внесения еще одного зеленого участка под ЛЭП на проспекте Маршала Блюхера (от Лабораторного проспекта до проспекта Энергетиков) под защиту городского закона "О зеленых насаждениях общего пользования", следует из ответа, полученного активистами от комитета имущественных отношений.

На встрече с вице-губернатором Игорем Албиным с представителями "Зеленой коалиции Петербурга" 27 ноября поднимался вопрос о правовом статусе данных территорий, так как общественники располагали спорной информацией о том, что земли могли быть исключены из ЗНОП, что автоматически предполагало бы их застройку. КИО, между тем, данные сведения опроверг.

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