Стадион "Кировец" внесли в перечень выявленных объектов культнаследия

Пример сохранившегося до сегодняшних времен советского конструктивизма - стадион "Кировец" - включили в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующее постановление подписал руководитель комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Комплекс располагается на Перекопской улице, 6-8, в Кировском районе Петербурга.

В перечень внесли стадион и прилегающие к нему постройки - трибуну с вестибюлем и гимнастический зал.

Спортивное сооружение было построено в 30-е годы XX века по проекту архитектора Александра Никольского (при участии К.И. Кашина-Линде). Первые матчи стадион, носивший тогда название "Красный химик", будучи еще не полностью возведенным, принял в 1933 году. После ВОВ в полуразрушенном состоянии перешел в ведение Кировского завода. Реконструкция завершилась в 1957 году.

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