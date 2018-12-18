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11:07

Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, обеспокоенный известиями о том, что придел святой Екатерины в Исаакие могут передать РПЦ для ведения богослужений, получил новое подтверждение того, что это не произойдет - на сей раз от главы комитета по культуре Константина Сухенко.

Суть ответа чиновника сводится к тому же, что накануне сообщил руководитель музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, - придел РПЦ передадут лишь для службы, которая пройдет 7 декабря. После его вновь закроют для проведения реставрационных работ, которые завершатся 16 января. Затем объект вновь будет открыт для всех посетителей музея.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:37   Антиедрист   РФ
Заметил, что как только про Вишневского упомянут. Как один и тот же комментатор начинает "жид пархатый, кролик,жену устроил и прочее" Самому то не надоел этот трёп? Если кому то интересно? Сторонником Вишневского не являюсь.Сторонник КПРФ, но заместо Зю, хотел бы видеть во главе фракции другого, честного и волевого вожака, за которым пойдут люди!

12:21    
12-14
Неужели не ясно, на кого. На пархатого паскудника.Это же элементарно, Ватсон !. Только болваны или жидовские жополизы вроде 11-45 против этого.

12:14    
11.45
Ты на кого батон крошишь?

12:00    
Забеспокоился, что Поздюк через "И" не сделал коммент про Вишневского. А он опять про жену.. Завидно?

11:45    
Когда примут закон о запрете депутатам трудоустраивать родственников к себе на работу, вот тогда Кролик будет по настоящему обеспокоен. А сейчас - обычная пустая трескотня, как всегда.

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