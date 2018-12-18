Единороссы поспособствуют свободе передвижений стерилизованных бездомных собак

Руководитель фракции "Единая Россия" петербургского Заксобрания Александр Тетердинко предлагает устранить пробел в городском законодательстве, согласно которому отловленные бродячие животные не могут быть отпущены на волю после прохождения процедур вакцинации и стерилизации.

Содержание пойманного животного в приюте накладно для городской казны, считает единоросс, в связи с чем депутат и предлагает дополнить полномочия правительства Петербурга в части обращения с безнадзорными животными, позволив выпускать вакцинированных, стерилизованных (кастрированных) и не проявляющих агрессии питомцев в прежнюю среду обитания.

"Возвратный метод регулирования численности бездомных собак не только экономически обоснован, но и позволяет создать естественную преграду на пути распространения бешенства и других заболеваний среди диких животных. Все эти собаки чипированы и пересчитаны, они не представляют угрозы для горожан", - пояснил Тетердинко.

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