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12:40

Госдума приняла закон о штрафах и арестах за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Депутаты Государственной думы в окончательном, третьем чтении одобрили законопроект об административной ответственности за вовлечение не достигших совершеннолетия детей в несанкционированные мероприятия, извещает "Интерфакс".

После того, как Владимир Путин оставит свой росчерк под документом, инициатива обретет законную силу. Так, согласно прописанным в ней положениям, гражданину, уличенному в данном "злодеянии" впервые, грозит штраф в размере 30-50 тысяч рублей, 15 суток ареста или до 100 часов обязательных работ (аналогичный проступок должностным лицам обойдется в 50-100 тысяч рублей, юрлицам - 200-500 тысяч). В случае "рецидива" сумма штрафа увеличивается в несколько раз: гражданам - 150-300 тысяч рублей, арест до 30 суток или работы от 40 до 200 часов; должностным лицам - штраф в размере 200-600 тысяч рублей, юрлицам - от 500 тысяч до миллиона рублей.

Авторы законопроекта уверены, что он направлен исключительно на предупреждение участия несовершеннолетних в незаконных митингах, а также оберегает их жизнь и здоровье.

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15:14    
А теперь, мудачки, поднимите совершеннолетие до 40 лет.

15:12    
Правильно, не  штрафовать  и не арестовывать же родителей идеологически близких некоторым "изобретателям" малолетних насильников, грабителей, разбойников, например из АУЕ Нужно наказывать тех, кто представляет для них потенциальную опасность.

13:46    
Ну и правильно, а то понравилось малолеток бунтовать, у которых ещё мозг даже не сформировался

13:11    
Мудрое решение Госдумы!

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