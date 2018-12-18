Псковская область получит дополнительные 300 млн рублей на строительство дороги

В рамках правительственной программы, направленной на совершенствование дорожной сети, Псковская область получит из федерального бюджета 300 млн рублей, сообщается на официальном сайте администрации региона. Это - дополнительный транш, выделенный области на строительство так называемого Северного обхода вокруг Пскова и запрошенный губернатором Михаилом Ведерниковым. Предыдущий трансфер из бюджета составил 500 млн.

Дорога пройдет через Псков, Гдов, Сланцы, Кингисепп и Изборск.

"Это хорошее подспорье, в конце года было оживление на объекте, там развязка Псков - Гдов делается, перенос сетей, на одном берегу реки тоже начали профилировать участки дороги", - цитирует ТАСС председателя местного комитета по транспорту Игоря Сильченко.

По его словам, в следующем году области понадобится еще не менее 1 млрд рублей - на строительство автомобильного моста.

Всего в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" регионам полагается сумма 12 млрд бюджетных рублей.