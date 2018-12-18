"Это позор": Суд оставил арест Мамаева и Кокорина в силе

Горсуд Москвы отклонил апелляцию на прекращение ареста футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, оставив их, а также брата Кокорина Кирилла и тренера Александра Протасовицкого в СИЗО до 8 февраля, передает "Дождь".

"Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - постановил судья.

Во время заседания адвокаты настаивали, что всем потерпевшим были принесены извинения, а вред, нанесенный их здоровью, был не существенен, что подтвердили медики.

Также защита Кокорина предъявила справку о физиологическом состоянии спортсмена, где сказано, что дальнейшее пребывание в СИЗО усугубит травму колена: якобы футболисту нужен дальнейший курс как физической, так и психологической реабилитации вне стен СИЗО.

Мамаев, присутствовавший на заседании вместе с коллегами по спорту, назвал вынесенное судьей решение "позором", выразив уверенность, что положенное по закону наказание он уже понес.

"Это просто позор. Я больше ничего обжаловать не хочу. Можете отключить аудио", - заявил он.

Дела на Кокорина и Мамаева завели после того, как 8 октября по приезду в столицу футболисты подрались дважды за день: сначала с водителем ведущей Первого канала, затем – в кафе с чиновником Минтранса Денисом Паком.