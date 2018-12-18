Суд оставил Михаила Цакунова под стражей до апреля 2019 года

Дзержинский райсуд Петербурга продлил петербуржцу Михаилу Цакунову содержание под стражей до 6 апреля 2019 года, передает Telegram-канал "Правозащита Открытки". Юноша обвиняется в том, что на несанкционированной протестной акции "Он нам не царь", прошедшей 5 мая по всей России, якобы причинил урон здоровью полицейского, выбив ему зуб.

В сообщении отмечается также, что потерпевший - сотрудник правоохранительных органов Сухаруков - собрался подать собственный иск с требованием возмещения компенсации вреда здоровью.

На последующих судебных заседаниях, которые пройдут с 19 по 21 декабря, должны допросить свидетелей защиты.

Цакунов свою вину не признает. На попавшей в интернет видеозаписи задержания момента удара не видно.

Активисты движения "Весна" не так давно запустили кампанию в поддержку молодого человека. В свою очередь ЗАКС.Ру также продолжает следить за судебным процессом.