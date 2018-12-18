18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 декабря, 14:03

Журналиста ЗАКС.Ру не пустили на заседание по делу Цакунова

Приставы не позволили журналисту ЗАКС.Ру Сергею Еремееву 18 декабря пройти в здание Дзержинского районного суда Петербурга, где проходило заседание по делу Михаила Цакунова, обвиняемого в нападении на полицейского на митинге "Он нам не царь" 5 мая.

На входе в здание суда приставы с особой тщательностью досмотрели личные вещи журналиста. В рюкзаке у Еремеева обнаружилась алюминиевая вилка, которую он планировал позже использовать по назначению во время обеда. Приставы заявили, что с этим предметом в суд нельзя. Они также заявили, что не пустят его, даже если он выбросит вилку. Журналист все же выкинул предмет и попытался вновь пройти в здание, однако сотрудники ФССП все равно его не пустили и занесли его в журнал как лицо, которому отказано в посещении. 

Как правило судья Лариса Бражникова пускает в зал суда не более десяти человек, тем не менее на слушании каждый раз желает присутствовать большее число граждан, среди которых как представители СМИ, выполняющие задание редакций, так и знакомые Цакунова, желающие его поддержать. 

В дни предыдущих заседаний по делу Цакунова у приставов Дзержинского районного суда уже не раз происходили конфликты с посетителями. Так, в конце сентября, когда один из непопавших на заседание сфотографировал жетон остановившего его пристава, юношу не выпускали из здания суда и составили в его отношении протокол. Один из приставов заявлял, что охраняет пост от "неформалов" (так он назвал сотрудников СМИ). Ранее приставы этого суда также выгоняли журналистов с заседаний, а судья требовала отказаться от использования гаджетов. 

Напомним, Михаила Цакунова обвиняют в том, что он выбил зуб полицейскому, оказав сопротивление во время задержания на несанкционированной протестной акции "Он нам не царь" 5 мая 2018 года. Юноша свою вину не признает. На попавшей в интернет видеозаписи задержания момента удара не видно. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18 декабря, 15:08    
Боятся, значит - уважают.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18 декабря, 20:58 Суд зарегистрировал уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве экс-муниципала   1

18 декабря, 20:19 На Невском задержали пикетирующих в поддержку крымских татар   3

18 декабря, 19:55 Волкова тревожит качество поступающей к Путину информации об уголовных делах   5

18 декабря, 19:43 Суд не разрешил митинговать за парк Малиновка из-за праздника на 30 человек   3

18 декабря, 19:28 РКН не собирается мешать распространению комедии о блокаде "Праздник"   1

18 декабря, 18:58 Обозвавшему полицейского школьнику грозит уголовное дело   6

18 декабря, 18:58 Тихая апелляция Дмитрия Мякшина

18 декабря, 18:57 ФАС выявила нарушения при проектировке музея блокады

18 декабря, 18:35 В Мариинском дворце прошли торжества по случаю 25-летия избирательной системы

18 декабря, 18:25 Продлившей арест Кокорину и Мамаеву судье угрожали неизвестные   2

18 декабря, 17:58 Голодающие сотрудники московского хлебозавода обратились к Путину   11

18 декабря, 17:56 Спустя 7 лет в Госдуме вспомнили про закон об ответственном обращении с животными   2

18 декабря, 17:27 Роскомнадзор грозит штрафами Facebook и Twitter   1

18 декабря, 17:26 Белковский объяснил, почему Конституцию можно считать похороненной   2

18 декабря, 16:59 Дмитрий Дубровский: Кадровые перестановки в Смольном ни на что не влияют   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.