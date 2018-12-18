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18 декабря, 14:39

Введение новых мер против вмешательства в выборы приняли в третьем чтении

Депутаты Государственной думы приняли комплекс мер, направленных против иностранного вмешательства в российский электоральный процесс. Большинством голосов поддержали соответствующие поправки к федеральному закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания. Известно, что в поддержку инициативы выступили представители всех представленных в парламенте партий.

Суть планируемых изменений состоит в том, что любая иностранная неправительственная организация, будучи уличенной во влиянии на отечественные выборы любого уровня, будет вынуждена закончить свою работу на территории России.

К действиям, квалифицируемым как "вмешательство", депутаты отнесли препятствование выдвижению тех или иных кандидатов и партийных списков, препятствование распространению идей о проведении референдума и влияние на результат кандидатов в разных формах.

Напомним, что тема вмешательства в выборы - одна из основных внешнеполитических тем последних лет, связанных с Россией: президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, часть американского истеблишмента связывает с подрывной деятельностью российской стороны.

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18 декабря, 15:08    
Вмешательство в выборы - это муниципальный фильтр. С его помощью отсеивают всех неугодных действующей власти.
Следует наказывать и спойлеров, которые обманывают народ.
На примере выборов в Приморье следует наказать Зюганова за то , что он на повторных выборах предал кандидата от КПРФ. Теперь большинство сторонников Зюганова прозрело, поняв, что он спойлер, дешевая и  лживая  массовка.

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