Введение новых мер против вмешательства в выборы приняли в третьем чтении

Депутаты Государственной думы приняли комплекс мер, направленных против иностранного вмешательства в российский электоральный процесс. Большинством голосов поддержали соответствующие поправки к федеральному закону "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания. Известно, что в поддержку инициативы выступили представители всех представленных в парламенте партий.

Суть планируемых изменений состоит в том, что любая иностранная неправительственная организация, будучи уличенной во влиянии на отечественные выборы любого уровня, будет вынуждена закончить свою работу на территории России.

К действиям, квалифицируемым как "вмешательство", депутаты отнесли препятствование выдвижению тех или иных кандидатов и партийных списков, препятствование распространению идей о проведении референдума и влияние на результат кандидатов в разных формах.

Напомним, что тема вмешательства в выборы - одна из основных внешнеполитических тем последних лет, связанных с Россией: президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, часть американского истеблишмента связывает с подрывной деятельностью российской стороны.