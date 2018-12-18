Латынина: В России начался коммерческий террор, и главное в нем - непредсказуемость

Преследование представителей элит - по коммерческим и иным мотивам - в России последних лет публицист Юлия Латынина охарактеризовала как "террор", отдельно, впрочем, заметив, что об аналогиях со знаменитым 1937-м годом речи сегодня идти не может. Сравнить, по ее мнению, оба явления можно только в одном - в том, что она называет генеральной чертой любых репрессий - в их аболютной непредсказуемости и нерациональной избирательности. Эта черта и является главным источником нервозности во властных и бизнес-кругах: никто не чувствует себя в безопасности, а свободы лишаются подчас люди, относительно других "согрешившие" в малом, пишет она в статье в "Новой газете".

- Со стороны элиты есть гигантский запрос на ясность. Люди хотели бы знать правила игры. Они хотели бы знать, где расставлены красные флажки. Что можно, а что нельзя. За что бьют по рукам, а за что — нет. Проблема заключается в том, что этих правил больше нет. — Юлия Латынина

Случайность возбуждения уголовного дела журналистка сравнила со случайностью попадания в дорожно-транспортное происшествие, а аресты для силовиков - с ролью желчи в работе печени. Кроме того, заключила Латынина, такая манера поведения сотрудников госорганов, помимо продвижения по службе, удобна тем, почти никогда "не приносит обратки".