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18 декабря, 16:25

СК просят проверить высказывание пресс-секретаря "Роснефти" о губернаторе-"дебиле"

В региональное отделение Следственного комитета по Хакасии поступило обращение с просьбой проверить на ряд уголовных статей высказывание пресс-атташе "Роснефти" Михаила Леонтьева, трижды обозвавшего нового главу республики, коммуниста Валентина Коновалова "дебилом", делится Znak.com.

"Сейчас обращение изучается руководством, резолюции пока нет. Решается вопрос о том, регистрировать ли данный документ как заявление или рассматривать его как обращение. Это юридические тонкости", - уточнила помощник руководителя СК по региону Юлия Арбузова.

В свою очередь, по сведениям портала ngs24.ru, жалобу на Леонтьева подал красноярский журналист Даниил Рубинович. Он полагает, что высказывания чиновника можно квалифицировать сразу несколькими статьями УК РФ, в том числе - "Оскорбление представителя власти" (ст. 319) и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст. 282).

"Интересно посмотреть, как работает система. У нас за репосты „ВКонтакте“ люди получают реальные сроки. А здесь на всю страну говорят, что губернатор не обладает умственными способностями. И еще на всю страну с московским снобизмом заявляют: „Что такое Хакасия?“", - прокомментировал Рубинович свою инициативу.

Напомним, 31-летний представитель партии КПРФ Валентин Коновалов стал главой Хакасии постфактум второго тура региональных выборов, который прошел 12 ноября. Политологи объясняют его победу в том числе общей усталостью россиян от бренда "Единой России".

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