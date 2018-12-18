18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18 декабря, 16:29

Путин вновь грозится российскими ракетами

Выступая на коллегии Министерства обороны, президент Владимир Путин поднял одну из любимых своих тем - военной мощи государства и готовности ей воспользоваться, в очередной раз не артикулировав, против кого именно. На суровую и одновременно торжественную речь главу государства вдохновила новая продукция военно-промышленного комплекса.

"Надеюсь, наши новые системы заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - приводит его слова РБК.

По его словам, инструментарий России в том, что касается ВПК, настолько хорош собой, что конкурировать с ней сегодня никто в мире не способен.

Президент отметил, что различные виды вооружений обновились сбалансированно: в том числе, усилился и потенциал ядерного оружия.

Нечто подобное граждане наблюдали во время Валдайского форума: на нем 18 октября Путин увлекся апокалиптическими метафорами и похвастался наличием у.России ракет. 

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы - жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут… Даже раскаяться не успеют", - заявил тогда Путин, не называя объектов для удара.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18 декабря, 22:56    
21:22 - про финнов ты наврал - 0,07 процента от числа населения... да мне по фигу какая армия в европе или сша - они никогда не угрожали россии - это сказки генералитета... а, для меня важен тот факт, что у нас говно социальные программы... и бред не неси - "не выжить" без солдатни!?... твои вэмэфэ и пехота нас не кормят... а самое главное - не хрен путину бряцать оружием и распальцовкой... тогда и шойгу будет спокойно рыбу ловить в своей туве, а не милитаристскими яйцами бряцать... и не пугай народ - именно путин "разбудил" нато своей распальцовкой... и квасной твой патриотизм и крокодиловы слезы о том, что без армии нам "хана" - сказки на ночь...

18 декабря, 21:22    
21:08. В Финляндии и скандинавских странах вооружённые силы 1% от численности населения, а в России в 1,5 раза меньше - 800 тысяч от 146,8 миллионов человек! И не забываем, что у США ВС - 3,5 миллионов человек(!!!!!!!!!!!) при бюджете свыше 700 миллиардов долларов(!!!!!!!!), то есть примерно в 13 раз больше, чем бюджет у Шойгу!

18 декабря, 21:08    
20:22 - в "силах самообороны" финнов служат всего около 35 тысяч... в россии почти 800 000... одна из самых больших армий в мире, ежегодный бюджет - 64 миллиардов долларов и третье место на планете по военным затратам... и худшие социальные расходы на население... ну и на хрена тебе такое сравнение?.. тогда посчитай социальные затраты у финнов и у россиян... получается, что финнов все равно не переплюнешь по социальным расходам, не смотря на армейские расходы...  сравнивай не сравнивай процент "армии" у финнов и русских с количеством населения - все не в пользу россии...

18 декабря, 20:44    
Путину из "кремлевской" палаты успокоительного!

18 декабря, 20:41    
19:49 Тебе без ануса начальника не выжить. Армию ему подавай.

18 декабря, 20:22    
20:18. В Финляндии армия больше российской почти в 1,5 раза в процентном отношении к численности населения!

18 декабря, 20:18    
19:49 -  ты похоже кормишься с армейской кормушки и трясешься - вдруг "разрядка", вдруг сокращение, вдруг отберут кормушечку - пропаду, "не выживу"...... они мне что - денег дадут на продукты или налоги и жкх оплатят?.. ты это работягам с хлебзавода скажи... вот кто уж точно "не выживут" - так это генералы, которых развелось на путинских понтах и распальцовках... уволь их и убери жирную зарплату-пенсию, точно пропадут... у финнов нет такой дурной армии - зато и живут лучше россиян... у меня нет "гордости" за офуенное количество ракет и танков... стыдобуха - еще нужники на улице у школ...

18 декабря, 19:49    
Без Армии, Флота, без Ракетных войск стратегического назначения - нам не выжить!

18 декабря, 19:24    
18:38 - россия была в рабстве у татаро-монголов, затем народ в крепостном рабстве  - о чем ты "прохвессор"?.. собственные феодалы держат и сейчас держат "великий" народ" в рабстве?!.. какой к черту "порох"! и кого ты собрался защищать-то,  россиян-миллиардеров - владельцев яхт, банков и вилл в америке, имеющих американские паспорта?.. нафку - жену пескова, владелицу крымских соляных копий?... агента штази?...  вперед!.. будет интересно посмотреть на вас "защитников"...

18 декабря, 19:14    
18:38 - никого ты не победишь... нутро гнилое у россии.. нет нигде порядка... пока путин демонстрирует свой павлиний хвост и распальцовку - ингуши в геологоразведочном институте распальцованы круче путина... пальба, наркота, прессовка студентов... и весь кавказ такой... путин бессилен а за счет понтов в сирии хочет казаться "великой державой"... не смеши мои тапочки...

Страница 1-ая (всего: 2) : 2 » 
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18 декабря, 20:58 Суд зарегистрировал уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве экс-муниципала   1

18 декабря, 20:19 На Невском задержали пикетирующих в поддержку крымских татар   3

18 декабря, 19:55 Волкова тревожит качество поступающей к Путину информации об уголовных делах   5

18 декабря, 19:43 Суд не разрешил митинговать за парк Малиновка из-за праздника на 30 человек   3

18 декабря, 19:28 РКН не собирается мешать распространению комедии о блокаде "Праздник"   1

18 декабря, 18:58 Обозвавшему полицейского школьнику грозит уголовное дело   6

18 декабря, 18:58 Тихая апелляция Дмитрия Мякшина

18 декабря, 18:57 ФАС выявила нарушения при проектировке музея блокады

18 декабря, 18:35 В Мариинском дворце прошли торжества по случаю 25-летия избирательной системы

18 декабря, 18:25 Продлившей арест Кокорину и Мамаеву судье угрожали неизвестные   2

18 декабря, 17:58 Голодающие сотрудники московского хлебозавода обратились к Путину   11

18 декабря, 17:56 Спустя 7 лет в Госдуме вспомнили про закон об ответственном обращении с животными   2

18 декабря, 17:27 Роскомнадзор грозит штрафами Facebook и Twitter   1

18 декабря, 17:26 Белковский объяснил, почему Конституцию можно считать похороненной   2

18 декабря, 16:59 Дмитрий Дубровский: Кадровые перестановки в Смольном ни на что не влияют   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.