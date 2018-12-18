Сроки открытия станции "Горный институт" перенесли на 2021 год

Плановое открытие проходящего под Невой участка Лахтинско-Правобережной линии от "Спасской" до "Горного института" вновь передвинули - на сей раз до 2021 года, поделились с "Фонтанкой" в КРТИ. Изначально отрезок должны были ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

На сегодняшний день станции "Театральная" и "Горный институт", равно как и тоннели, их соединяющие, готовы лишь на 31%. В компании-подрядчике работ "Метрострое" задержку производства объяснили запретом Минкульта: на обозначенном участке под Театральной площадью якобы ведутся археологические раскопки, в связи с чем необходимо проводить историческую экспертизу.

Зимой "Метрострой" уже сталкивался с проблемами по прокладке линии по отрезку пути под Невой: ввиду многомесячного отсутствия заработных плат бастовали проводящие тоннель работники подведомственного компании учреждения СМУ-11. Впрочем, протест продлился недолго и через некоторое время строителям все же выплатили задолженности.