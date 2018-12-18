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18 декабря, 16:59

Дмитрий Дубровский: Кадровые перестановки в Смольном ни на что не влияют

Кадровая политика врио петербургского губернатора Александра Беглова, накануне, 17 декабря, уволившего семерых крупных чиновников городского правительства, не является свидетельством изменения политического курса Смольного, убежден политолог и социолог Дмитрий Дубровский. По его мнению, высказанному в эфире радиостанции "Эхо Петербурга", к предстоящим выборам градоначальника, намеченным на сентябрь 2019-го года, это тоже не имеет и не может иметь отношения. Перестановки он оценил, вспомнив крылатое выражение: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".

Петербуржцы уже давно вообще не спрашивают, кто и, самое главное, почему будет губернатором. Когда все-таки еще были реальные выборы, об этом иногда спрашивали 

Дмитрий Дубровский

Эксперт согласился с тезисом о том, что настоящих выборов в следующем году ждать не приходится.

О намерениях участвовать в губернаторских выборах говорили руководитель фракции «Яблоко» в городском парламенте Борис Вишневский, его соратник по партии Николай Рыбаков, Оксана Дмитриева от Партии Роста. На губернаторские амбиции намекала телеведущая и член Партии перемен Ксения Собчак, правда, впоследствии потеряла к этим выборам интерес. Не отказывается от идеи выдвинуть своего кандидата также КПРФ.



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18 декабря, 23:02    
Одно дерьмо едорасье выкинуть! Другое закинуть! Конечно, ничего не изменится!

18 декабря, 17:58    
Дубровский уже вернулся из США, или оттуда комментирует?

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