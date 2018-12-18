Белковский объяснил, почему Конституцию можно считать похороненной

Роль Конституции, 25-летие которой праздновалось 12 декабря, оценил, подводя окончательные итоги ее действия в России, политолог Станислав Белковский. Окончательные они, в его интерпретации в газете "Собеседник", в связи с тем, что на Конституцию никто из соотечественников всерьез не рассчитывает и что она "скорее мертва, чем жива".

Даже если это не так, продолжает автор свою мысль, Кремлю не составит никакого труда в любой момент изменить текст и принципы Основного закона при помощи такой "анекдотичной" институции, как Конституционный суд, долгие годы возглавляемый якобы "подконтрольным" Валерием Зорькиным.

Но главное, почему Россия и Конституция пока совсем не уживаются вместе, с точки зрения политолога, "зарыто" еще глубже.

- Для нас справедливость, комфорт, красота и другие категории стоят заведомо выше закона. И пока это так, кроить и даже крошить Конституцию Кремль может спокойно. На её защиту широкие народные массы не выйдут. Узкие, правда, тоже, — Станислав Белковский

Напоследок, обращаясь к Основному закону, автор пожелал ему спокойного сна на небесах.