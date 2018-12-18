Голодающие сотрудники московского хлебозавода обратились к Путину

Голодающие пятый день сотрудники столичного хлебозавода "Черкизово" записали видеоролик, в котором коллективно обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на условия труда и задержку заработной платы, передает "Эхо Москвы".

На сегодняшний день работа предприятия приостановлена.

Ранее стало известно о попытках начальства решить конфликт: якобы бастующим сотрудникам безуспешно предлагали по пять тысяч рублей за отказ от акции протеста. Сообщалось также о госпитализации одной из присоединившихся к голодовке сотрудниц.

15 декабря Следственный комитет объявил в розыск генерального директора завода.