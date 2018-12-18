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18 декабря, 17:58

Голодающие сотрудники московского хлебозавода обратились к Путину

Голодающие пятый день сотрудники столичного хлебозавода "Черкизово" записали видеоролик, в котором коллективно обратились к президенту Владимиру Путину с жалобами на условия труда и задержку заработной платы, передает "Эхо Москвы".

На сегодняшний день работа предприятия приостановлена.

Ранее стало известно о попытках начальства решить конфликт: якобы бастующим сотрудникам безуспешно предлагали по пять тысяч рублей за отказ от акции протеста. Сообщалось также о госпитализации одной из присоединившихся к голодовке сотрудниц.

15 декабря Следственный комитет объявил в розыск генерального директора завода.

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1:21    
Голодовка на хлебозаводе - ДОЖИЛИ!

18 декабря, 23:44    
23:07 - а тем и отличаются, что не пойдут на публичный конфликт...

18 декабря, 23:13   А ТЫ не ТЫ - ходил на выборы?  
23:03 - Надо ходить на выборы и тогда Вам за Державу не будет обидно...

18 декабря, 23:07   Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь?!...  
20:33 - Интересно, а чем отличаются от жителей Москвы украинские, белорусские, молдавские и прочие гастарбайтеры из бывших союзных республик СССР?...

18 декабря, 23:03    
22:46 - сам-то понял что пробулькал... и кого надо "уважать"?.. тех кто путина привел к власти и сейчас льет крокодиловы слезы - денюжку не плотят... или того, кто лепит что попало - ..."и там, наверно, "сотрудники" - одни лишь мигранты-гастарбайтеры?!..

18 декабря, 22:46   А ТЫ не ТЫ?... "хоть раз новости посмотри" - сказал, НАВЕРНО, слепому, НАВЕРНО, не подумав, кто-то..  
20:33  
Замечание - не корректное и людей надо - уважать...

18 декабря, 22:26    
20:33  
Цитируем для Вас это предложение-вопрос.  
Пожалуйста, прочитайте его ещё раз более внимательно:  
"И там, НАВЕРНО, "сотрудники" - одни лишь мигранты-гастарбайтеры?!...".  
Спасибо за ответ, с благодарностью за Ваше внимание к нашему вопросу...      
Теле-видео у нас - нет! И радио - нет! И газа - нет! А Интернет - есть!  
Регион - не столичный, не питерский и не московский, но слава Богу - живём!...

18 декабря, 20:33    
19:42 - хоть раз новости посмотри - среди голодающих не видно ни одного мигранта...

18 декабря, 19:42    
Столичный хлебозавод "Черкизово"? Удивительно, но - факт!...  
На стратегически важном предприятии - голодовка, забастовка?!...  
И там, наверно, "сотрудники" - одни лишь мигранты-гастарбайтеры?!...

18 декабря, 19:32    
И Москва - "Редиска"?!...

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