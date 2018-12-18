Спустя 7 лет в Госдуме вспомнили про закон об ответственном обращении с животными

Депутаты Государственной думы вновь включили в повестку дня рассмотрение внесенного ещё в 2011 году законопроекта об ответственном отношении к животным: сегодня, 18 декабря, инициатива прошла второе чтение в нижней палате федерального собрания, оповещает "Интерфакс".

Документ накладывает вето на убийство любого безнадзорного питомца.

"Вот этот безобразный отстрел животных на улицах, который сегодня захлестнул российские города и на котором "пилятся" огромные бюджетные деньги, становится вне закона, законодательно запрещается", - рассказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Инициатива воспрещает также держать диких животных дома, а также открывать контактные зоопарки в торговых центрах и ресторанах. Отдельно регламентированы положения о правилах выгула собак любых пород: делать это можно будет только на специально отведенных для этих целей площадок.

Добавим, петербургские парламентарии, вторя федеральным коллегам, выступили с предложением устранить пробел в городском законодательстве, согласно которому отловленные бродячие животные не могут быть отпущены на волю после прохождения процедур вакцинации и стерилизации.