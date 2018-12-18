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18 декабря, 18:25

Продлившей арест Кокорину и Мамаеву судье угрожали неизвестные

Судья Московского городского суда, продлившая сегодня, 18 декабря, срок заключения в следственном изоляторе футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, получила анонимное письмо с угрозами и требованием удовлетворить апелляцию стороны защиты. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг <...>. А судья пусть ходить с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни", - говорится в тексте письма.

Информацию об этом оперативно передали в полицию. Известно о том, что в настоящий момент обсуждается необходимость предоставления судье государственной охраны.

Россияне Кокорин и Мамаев стали фигурантами уголовного дела после того, как за один день 8 октября избили двух людей в разных точках Москвы. Один из пострадавших оказался достаточно крупным чиновником, с чем и принято связывать серьезность, с которой правоохранители и суд "взялись" за двух игроков. Новый год они проведут в СИЗО: арест продлили до 8 февраля.

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1:16    
18-51
Не, братан, это не блатной такую борзую маляву подогнал. За тех отмороженных бакланов честный пацан не замажется, а авторитету - ваще западло. Дык и митинги - не наша тема. Усёк.

18 декабря, 18:51    
Бандитсвующих дружбанов у них немало, потому нет ничего удивительного в угрозах судье...Да, и денег немерено...Потому правильно, что они сидят в СИЗО, а ещё правильнее будет отправить их на нары до 7 лет!

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