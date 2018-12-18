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18 декабря, 18:35

В Мариинском дворце прошли торжества по случаю 25-летия избирательной системы

Парламентарии, представители городской администрации и члены Горизбиркома приняли участие в торжественном церемониале по случаю 25-летия выборной системы Петербурга. Празднество прошло в стенах Мариинского дворца, о чем извещает пресс-служба правительства.

С напутствием ко всем собравшимся по случаю памятной даты выступил председатель Заксобрания Вячеслав Макаров. Благодарственный спич он счел необходимым "разбавить" цитатой главы государства.

"Только создание прочного правового фундамента спасло нашу страну от распада, позволило сохранить ее государственность и независимость. Президент России Владимир Владимирович Путин говорил: «Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют». Если нет доверия к результатам выборов, то нет и уважения к власти. Тогда начинаются анархия и хаос. Спасибо всем действующим и бывшим членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии за сохранение мира и согласия в нашем городе", - поблагодарил спикер ЗакСа.

Затем слово взял глава петербургского Горизбиркома Виктор Миненко, рассказавший о беспрестанном усовершенствовании избирательной системы, а после него от имени врио градоначальника Александра Беглова выступил вице-губернатор Константин Серов.

 



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