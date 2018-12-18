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18 декабря, 18:58

Обозвавшему полицейского школьнику грозит уголовное дело

Telegram-канал "Правозащита Открытки" сообщил о неприятностях, возникших у 16-летнего участника сообщества "Протестный Бийск", который сделал замечание полицейскому в общественном транспорте. Представитель МВД ехал в переполненной маршрутке, и, со слов активиста, в ответ на его просьбу отказался уступать сидячее место пожилой женщине.

Подросток опубликовал видео с полицейским у себя в Instagram, в комментариях к нему нелицеприятно назвав оппонента.

Вскоре на молодого жителя Алтайского края опознавший его и обидевшийся силовик написал заявление. В свою очередь, юноша до получения официальной повестки от Следственного комитета идти на допрос не собирается. Активисту обещали помочь адвокаты организации "Открытая Россия". По словам старшеклассника, против него планируют возбудить уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти".

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0:58    
А может у несчастного ментика ножка болела, или ещё что?
А если воспитания или совести с гулькин, то всё равно обзывться - нехорошо.
Советский анекдот на подобную тему:
В транспорте сидит солдат, входит бабушка с внучкой, солдат вскакивает и предлагает им сесть. Растроганная бабуля назидательно говорит внучке: "Смотри какой солдатик вежливый". А солдат добродушно отвечает: "А х.ли, нас за это е.ут".
   Значит в армии воспитательная работа велась, в отличие от современной ментуры.  Надо примерно наказать сидевшего мента и всех его  начальников. Школьника наградить за активную жизненную позицию и поставить в угол за несдержанность языка.

18 декабря, 21:39   Надо ходить на выборы!...  
Полиция и вся им подобная "королевская рать" - не власть, а силовая защита власти..

18 декабря, 21:17    
к школьнику надо применить статью - "оскорбление чувств верующего" - "в закон" и "справедливость", мента... школьнику медаль, а мента - уволить за нарушение служебной этики и использование служебной власти в личных целях...

18 декабря, 20:33    
Слава школьнику! Позор менту.

18 декабря, 20:13    
А как же решение ВС РФ, что ни какие празднички не могут быть приоритетными при согласовании митигнов?
Надо было к заяве решение ВС РФ прикладывать.

18 декабря, 20:06    
А полицейские разве "представители власти"?
Вот уж не знала.
Я думала, что это просто наёмники.

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