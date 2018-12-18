Обозвавшему полицейского школьнику грозит уголовное дело

Telegram-канал "Правозащита Открытки" сообщил о неприятностях, возникших у 16-летнего участника сообщества "Протестный Бийск", который сделал замечание полицейскому в общественном транспорте. Представитель МВД ехал в переполненной маршрутке, и, со слов активиста, в ответ на его просьбу отказался уступать сидячее место пожилой женщине.

Подросток опубликовал видео с полицейским у себя в Instagram, в комментариях к нему нелицеприятно назвав оппонента.

Вскоре на молодого жителя Алтайского края опознавший его и обидевшийся силовик написал заявление. В свою очередь, юноша до получения официальной повестки от Следственного комитета идти на допрос не собирается. Активисту обещали помочь адвокаты организации "Открытая Россия". По словам старшеклассника, против него планируют возбудить уголовное дело по статье "оскорбление представителя власти".