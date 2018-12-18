ФАС выявила нарушения при проектировке музея блокады

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти установили, что АО "Центр выставочных и музейных проектов", занимающееся строительством музея обороны и блокады Ленинграда, выдвигает неправомерные требования к своим подрядчикам на стадии проектирования.

С жалобой в УФАС обратилось архитектурное бюро "Берая".

"Комиссия антимонопольного органа установила, что заказчик неправомерно требует у участников закупки два свидетельства СРО: на осуществление проектных работ и на проведение инженерных изысканий", - отчитались антимонопольщики.

Несмотря на сей факт, в УФАС сочли, что в выдаче Центру выставочных и музейных проектов соответствующего предписания нет необходимости, так как выявленное нарушение никоим образом не повлияло на процедуру закупки, в которой помимо бюро принимали участие еще несколько организаций.

Напомним, возведение нового музея блокады обойдется городу в 6 млрд рублей.