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18 декабря, 19:43

Суд не разрешил митинговать за парк Малиновка из-за праздника на 30 человек

Смольнинский районный суд 18 декабря признал законным отказ комитета по вопросам законности в согласовании запланированного на 23 декабря митинга в защиту парка Малиновка, рассказала ЗАКС.Ру один из истцов по этому делу Марианна Алферова.

Три жителя Красногвардейского района обратились в суд 17 декабря, после того как городская и районная администрации шесть раз подряд не согласовывали их акции. В последний раз в Смольном заявителям сообщили, что 23 декабря в Малиновке будет проходить мероприятие «Веселые старты» и предложили провести акцию в Удельном парке.

- Сотрудники комитета принесли в суд бумажку, нигде не опубликованный план администрации о проведении мероприятия на 30 человек. Все судебное разбирательство нам говорили, что мы будем предоставлять угрозу для этих тридцати человек. Представитель комитет по законности напомнил про ЛГБТ-пикетчика, который стоял с плакатом в день ВДВ, и заявил, что у нас будет примерно такой же конфликт, и мы подвергнем опасности детей. Но вообще мы отстаиваем права этих детей, - заявила Алферова.   

Она отметила, что защитники парка обсуждают необходимость обжалования решения Смольнинского суда и не планируют соглашаться на проведение своей акции в Удельном парке.

Смольный несколько лет планировал построить в Малиновке православный храм, но в 2017 году после протестов местных жителей от этой идеи отказался. Однако депутаты Заксобрания от «Единой России» не стали голосовать за поправку о включении всего парка в перечень зеленых насаждений общего пользования, сохранив возможность застройки его территории.

Лидер петербургских единороссов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время обсуждения Генплана города делал заявления о том, что в Малиновке все-таки будет построен храм.  



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0:39    
Народ - вроде как хозяин? Где-то я об этом слышал. Может кто в курсе?

18 декабря, 21:13    
ВС говорил о специально отведенных местах. Но при проведении спортивных мероприятий ярморок и т.п. администрацией должна быть на официальном сайте заранее размещена информация о проведении мероприятия. Следовательно отказ в согласовании акции в парке "Малиновка" необходимо обжаловать в судебном порядке.

18 декабря, 21:00    
А как же решение ВС РФ, что ни какие празднички не могут быть приоритетными при согласовании митигнов?
Надо было к заяве решение ВС РФ прикладывать.

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