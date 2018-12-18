Волкова тревожит качество поступающей к Путину информации об уголовных делах

Качество информации, которую получает президент Владимир Путин об уголовных делах "Сети" и "Нового величия", и общий уровень его представлений об этих кейсах не выдерживают никакой критики, заявил через свой Facebook политик, "правая рука" Алексея Навального Леонид Волков.

Особенно Волков поражен тем, что в качестве аргумента Путин использовал якобы некие учредительные документы террористической организации, найденные у арестованных членов "Сети".

- То есть он реально себе представляет какую-то картинку из книжки про народовольцев. Конец XIX века, что-то такое. И принимает эти вот «учредительные документы», которые фсбшникам писать как два пальца об асфальт — за чистую монету, — Леонид Волков

На основании сказанного выше политик теперь считает Путина "неадекватным" стариком, которого умело дезинформируют подчиненные "садисты". Сам Волков отмечает, что общественности неизвестно, имелось ли у фигурантов нашумевшего дела оружие, но в правдивости заявлений о пытках задержанных он не сомневается.