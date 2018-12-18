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18 декабря, 19:55

Волкова тревожит качество поступающей к Путину информации об уголовных делах

Качество информации, которую получает президент Владимир Путин об уголовных делах "Сети" и "Нового величия", и общий уровень его представлений об этих кейсах не выдерживают никакой критики, заявил через свой Facebook политик, "правая рука" Алексея Навального Леонид Волков.

Особенно Волков поражен тем, что в качестве аргумента Путин использовал якобы некие учредительные документы террористической организации, найденные у арестованных членов "Сети".

- То есть он реально себе представляет какую-то картинку из книжки про народовольцев. Конец XIX века, что-то такое. И принимает эти вот «учредительные документы», которые фсбшникам писать как два пальца об асфальт — за чистую монету,

— Леонид Волков

На основании сказанного выше политик теперь считает Путина "неадекватным" стариком, которого умело дезинформируют подчиненные "садисты". Сам Волков отмечает, что общественности неизвестно, имелось ли у фигурантов нашумевшего дела оружие, но в правдивости заявлений о пытках задержанных он не сомневается.

Дело "Сети" называют также "пензенским делом" - молодых людей из Петербурга и Пензы обвиняют в создании террористического сообщества. Другую организацию молодежи, "Новое величие", обвиняют в экстремизме.

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2:21   Циник  
Сон разума рождает чудовищ (, El sue&#241;o de la raz&#243;n produce monstruos)
Франсиско Гойя, 1797

18 декабря, 20:37    
Моск этого параноика сам порождает нужную ему информацию.

18 декабря, 20:30    
20:01  - у путина всё с ног на голову... прессуют как раз тех кто информирует о проблемах в стране... и в качестве "пресса" именно тот, кого и самого надо хватать... например, золотов, у которого рыльце в пушку публично грозит навальному озвучившему факты воровства в его ведомстве... а законники-контролеры и сами воруют - вот очередная взяточница на 10 млн руб из скр... в скр хоть остались те - кто не взяточник?... как и в других путинских органах, чиновничестве, во власти?...

18 декабря, 20:01    
Крыша едет, везде террористы мерещатся.
Подличать не надо, тогда и совесть не будет грызть бессонными ночами.

18 декабря, 20:01    
Всё и всех в России надо держать под жесточайшим контролем, иначе всё разворуют и всё развалят, включая страну!

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