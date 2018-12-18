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18 декабря, 20:58

Суд зарегистрировал уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве экс-муниципала

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата МО Купчино Александра Смехова, обвиняемого в покушении на мошенничество, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчине вменяется то, что он якобы предлагал свои услуги строительной компании "Северная столица", из-за бюрократическо-юридических преград имевшей проблемы с разрешением на постройку жилого дома на проспекте Маршала Блюхера.

По версии следствия, Смехов пообещал представителю "Северной столицы" добиться положительного заключения экспертизы и разрешения на застройку участка за вознаграждение в размере 5 млн рублей. Сверх этой суммы с представителя компании потребовалось также 40 млн: якобы за такие деньги проблему мог гарантированно решить некий чиновник федерального уровня.

Однако, события развивались иначе. Разрешение на строительство у "Северной столицы" отозвали из-за новых поправок в Генплане, и оспорить это решение бизнесменам не удалось.

Примечательно, что в сентябре 2018 года суд отправил Смехова на освидетельствование в психиатрическую лечебницу и арестовал часть его имущества с тем, чтобы в случае обвинительного приговора выплата крупного судебного штрафа могла бы состояться.

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0:28    
Очень беспокоюсь за психическое здоровье главы Екатерингофского Смакотина О.А.  Рекомендовал бы срочное обследование в стационаре.

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