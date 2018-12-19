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9:31

Губернатор Хабаровского края сократил доплаты к пенсиям чиновников в два раза

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление, согласно которому размер надбавок к пенсиям региональных чиновников и депутатов сокращен в два раза, сообщается на сайте правительства региона.

Под действие постановления попали губернатор, члены краевого правительства, спикер местной Законодательной думы и все краевые депутаты. Распространится оно на тех чиновников и депутатов, кто вышел на пенсию с 2018 года.

По словам Фургала, это мера приводит в порядок нормативную базу, поскольку прежнее постановление он считает «неправомерным». «Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше», - подчеркнул губернатор.

По его словам, экономия бюджета должна составить примерно 9 млн рублей в год. Средства планируется на править «на выполнение социальных обязательств».

Ранее в Госдуме, обсуждая повышение возраста выхода на пенсию в России, предложили депутатам отказаться от пенсионных надбавок по истечении срока полномочий. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Правда, отказаться от надбавок готовы пока лишь шесть парламентариев из опрошенных 74.

Пенсионный возраст в России поднимут до 60 лет для женщин к 2034 году и до 65 лет – для мужчин к 2028-му.

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