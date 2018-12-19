Житель Татарстана подал в суд на Рустама Минниханова из-за бана во "ВКонтакте"

Житель Татарстана Андрей Бояршинов подал в суд из-за блокировки доступа к официальной странице президента республики Рустама Минниханова во «ВКонтакте», сообщает в Telegram «Правозащита Открытки».

Предполагается, что Бояршинова могли забанить после комментариев на странице Миннинханова. Страница главы республики официально верифицирована администрацией соцсети, указана на официальном сайте Минниханова во вкладке «Обращение граждан / Контакты». Поэтому, считают юристы, ограничение доступа к странице в соцсети нарушает закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Замруководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что на сайте Минниханова есть электронной почты для отправки запросов главе региона, все требования закона выполнены. «В законодательстве отсутствует указание на то, что страницы в соцсетях являются официальными источниками вышеуказанной информации», - приводит ее слова ТАСС.