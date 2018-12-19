ЗакС окончательно принял закон о согласовании слова “Санкт-Петербург” в названиях фирм Частные компании смогут использовать в своих названиях слово «Санкт-Петербург» только с разрешения городских властей. Соответствующий законопроект 19 декабря принял в третьем чтении петербургский парламент. Авторами законопроекта выступили депутаты “Единой России” Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Законодательное новшество не затронет уже зарегистрированные компании с наименованием “Санкт-Петербург” в названии. Сергей Еремеев



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Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 1 0 Мельникова Анастасия 1 0 Четырбок Денис

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