ЗакС окончательно принял закон о согласовании слова “Санкт-Петербург” в названиях фирм

Частные компании смогут использовать в своих названиях слово «Санкт-Петербург» только с разрешения городских властей. Соответствующий законопроект 19 декабря принял в третьем чтении петербургский парламент.
Авторами законопроекта выступили депутаты “Единой России” Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.
Законодательное новшество не затронет уже зарегистрированные компании с наименованием “Санкт-Петербург” в названии.
Сергей Еремеев
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