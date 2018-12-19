ЗакС окончательно принял законопроект о контроле за таксистами

Петербургский ЗакС 19 декабря принял в третьем чтении проект закона о контроле за соблюдением требований к перевозке пассажиров и багажа в легковых такси.

В разработанном единороссами Денисом Четырбоком и Алексеем Макаровым документе регламентирована система проверок фирм. Согласно ей, осуществлять рейды к таксистам должны представители городской администрации.

Должностные лица будут проверять в водительских удостоверениях стаж таксистов, знакомиться с документами, подтверждающими прохождением водителями предрейсовых медосмотров, а автомобилями - техконтроля. В рамках проверок предлагается проверять также сами автомобили.

Сергей Еремеев

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