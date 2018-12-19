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10:52

Петербургские депутаты пытаются запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

Заксобрание Петербурга 19 декабря приняло во втором чтении проект закона, ограничивающего продажу энергетических напитков.

Согласно документу, энергетики нельзя будет продавать несовершеннолетним. Также предлагается запретить их продажу в спортивных и медицинских центрах, а также образовательных организациях.

Законопроект вызвал большой общественный резонанс. В октябре на заседании комитета по законодательству его раскритиковали представители научной сферы. Они заявили, что международные требования к энергетическим напиткам уже давно сложились, а вред здоровью может нанести неумеренное употребление любого другого продукта, например, кофе или шоколада.

Сергей Еремеев

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