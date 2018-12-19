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11:08

Суд заблокировал сайт "умного голосования"

Таганский суд Москвы постановил заблокировать сайт проекта «Умного голосования», передает «Интерфакс».

Таким образом, суд удовлетворил иск Роскомнадзора о нарушении правил хранения персональных данных. В иске представители РКН указали, что у пользователя на сайте нет возможности не соглашаться на обработку персональных данных, к тому же требуется ввести данные банковской карты для покупки различных товаров, но как распоряжаются информацией дальше, пользователю неизвестно.

Данные  пользователей, которые не зарегистрировались на сайте, все равно подвергались обработке через сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика, а собранная информация размещалась на серверах Google, которые находятся в США, отметил представитель регулятора. По его словам, администратор сайта должен был предоставить в ведомство заверенное соглашение либо хранить данные на отечественных серверах.

Представитель создателя проекта, Алексея Навального, заявил в суде, что на сайте были указаны условия оферты, то есть пользователь знал о сборе информации. Юрист допустил, что при запуске проекта на сайте могли быть нарушения, но они устранены, поэтому блокировать сайт или вносить его в реестр нарушителей не имеет смысла.

Проект «Умное голосование» открыли в конце ноября. Навальный предлагал желающим оставить свой адрес, чтобы потом отправить на него памятку с рекомендациями, за кого стоит отдать свой голос на грядущих локальных выборах. По замыслу, команда Навального выбирает подходящего кандидата для участия в электоральном событии, который смог бы обойти оппонента из «Единой России». 7 декабря сайт проекта был заблокирован.

 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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13:33   Антиедрист   РФ
Едорасы признают, только, вбросы, подтасовки,"карусели", фальсификацию, подкуп. Другой, честный и демократический способ голосования дристоте путинской неведом!И, призыв к честному голосованию - сразу блокируется!

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