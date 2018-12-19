ЗакС не стал снижать муниципальный фильтр до 6%

Петербургский парламент 19 декабря не поддержал поправку КПРФ о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора с 10% до 6%. Кроме того, фракция предлагала запретить голосовать за главу города за пределами Петербурга.

– Мы считаем, что эти поправки демократизируют выборы губернатора, – заявила лидер петербургских коммунистов Ольга Ходунова.

Однако единороссы ее предложение не поддержали.

Законопроект, разрешающий идти на губернаторские выборы самовыдвиженцам, перешел в третье чтение.

Напомним, при рассмотрении в первом чтении документ раскритиковали оппозиционеры, заявившие, что он написан исключительно в интересах врио губернатора Александра Беглова.

Сергей Еремеев

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