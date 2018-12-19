Макаров объявил внеочередное заседание ЗакСа ради поправки о губернаторе-самовыдвиженце

По завершению основного пленарного заседания Заксобрания 19 декабря спикер парламента Вячеслав Макаров попросил депутатов не расходиться и объявил внеочередное заседание.

На повестке был один вопрос – утверждение предложенных Смольным поправок в проект закона о выборах главы города, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах.

– Все понимают, что это нужно для участия в выборах Александра Беглова. Но для чего такая спешка? – удивился депутат Максим Резник.

– Для того чтобы принять закон. К третьему чтению поправок нет, – ответил Вячеслав Макаров.

За принятие поправок проголосовали 39 депутатов, против – семь парламентариев.

Сергей Еремеев

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